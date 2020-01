Pollution : Un étang de Dawn Beach pollué suite à un acte d’incivilité

Un déversement de gasoil a eu lieu vendredi dernier dans un étant situé près de Dawn Beach, en face du Westin Sint Maarten Dawn Beach and Spa. Après avoir été avertie, la Nature Foundation Sint Maarten s’est rendue sur place et a découvert une zone fortement polluée, qui a également impacté la faune qui vit dans le secteur de l’étang.

Les membres de Nature Foundation ont estimé à environ 25 litres la quantité de gasoil et d’huile hydraulique qui flottaient à la surface de l’étang. Des personnes ont assuré avoir vu des personnes qui travaillaient sur un camion de récupération d’ordures, garé à proximité de l’étendue d’eau, déverser les hydrocarbures dans l’étang.

Ce dernier abrite des tortues, des iguanes, des colombes, des canards, ainsi que des crabes et diverses espèces de poissons.

Plusieurs oiseaux et canards ont été trouvés recouverts de gasoil et des volontaires ont lavé les volatiles. Dans le cadre d’un effort conjoint avec différentes associations environnementales et des représentants du ministère du Logement public, de l’Aménagement du territoire, de l’Environnement et des Infrastructures (VROMI), des dispositifs absorbants et des barrages flottants ont été installés, tandis qu’un camion de récupérations des eaux usées du VROMI est intervenu pour récupérer les eaux souillées d’hydrocarbures._RM