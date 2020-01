PEOPLE : Les plus gros megayachts de la planète présents à Saint-Barth !

Le 31 décembre au matin, une vingtaine de luxueux yachts était ancrée dans la rade de Gustavia et plus d’une cinquantaine était au mouillage dans la baie. Comme tous les ans, Saint-Barthélemy a attiré de nombreux milliardaires et millionnaires.

Parmi les plus gros bateaux, on a pu voir Eclipse (533 pieds), le megayacht de Roman Abramovich, dont le coût d’entretien est de 65 millions USD par an, Le Grand Bleu (371 pieds) de Eugene Shvilder, un russe nationalisé américain et meilleur ami de Roman Abramovich, Rising Sun (454 pieds) dont le propriétaire est David Geffen, le cofondateur de DreamWorks Animation à la tête d’une fortune estimée de 8,8 milliards USD, Anna (360 pieds), dont le propriétaire est Dmitri Rybolovlev, l’actionnaire principal de l’AS Monaco, Limitless (315 pieds) détenu par Leslie Wexner, la patronne de Victoria Secret’s, Madsummer (312 pieds), appartenant à Jeffry Soffer, l’ex-mari d’Elle Macpherson, Aquarius (301 pieds) de Steve Wynn, propriétaire de plusieurs casinos à Las Vegas, Infinity (290 pieds), détenu par le businessman américain Eric Smidt qui a acheté en novembre dernier un appartement sur Central Park South pour 61 millions USD. Dar (295 pieds), propriété du milliardaire Ziad Al Manaseer qui est à la tête d’une holding en Jordanie, opérant dans plusieurs secteurs (énergie, infrastructure, cosmétiques, etc.).

Les megayachts des milliardaires français Bernard Arnault, Symphony (333 pieds) et Martin Bouygues, Baton Rouge (205 pieds), sont aussi à Saint-Barth. Flag, le megayacht de Tommy Hilfiger, n’est plus dans nos eaux mais à Antigua. Le jet privé du propriétaire de la marque de vêtements, avait été vu il y a quelques jours sur le tarmac de Juliana.