Sortie culturelle : Des élèves de CM2 visitent le fort Louis

L’ACS ZEPIN (Association culture et sportive zone d’éducation prioritaire des îles du Nord) a organisé, en collaboration avec les Archives Territoriales de Saint-Martin, une sortie au fort Louis de Marigot pour des élèves de CM2.

C’est dans le cadre du projet « Comment m’est contée l’histoire de Saint-Martin ? » initié à l’école Hervé Williams par Xavier Mirre-Minori, enseignant maître formateur, que vingt élèves des classes de CM2 se sont rendu, dans la matinée du mardi 10 décembre dernier, au fort Louis. Sur ce thème patrimonial, l’ACS ZEPIN et les Archives Territoriales de la Collectivité ont été partenaires du projet. L’accent a été mis sur l’origine de la construction du fort, sa fortification et ses différentes parties relatant la vie des fantassins de l’époque. Les élèves ont été particulièrement attentifs aux explications fournies par la guide Audrey Claxton, et en sont ressortis ravis et culturellement enrichis. Pour beaucoup de ces enfants, c’était leur première visite au fort Louis, et maintenant ils devront raconter, à leur tour, l’histoire de ce site historique à leurs camarades. Pour réaliser ce projet, ils utiliseront l’informatique, compétences B2i requises pour ce niveau de classe, afin de créer un livret numérique. _RM