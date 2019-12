JUSTICE : A 17 ans, elle dénonce son père qui l’a violée pendant 7 ans

Une jeune femme, âgée de dix-neuf ans, était convoquée jeudi dernier devant le tribunal correctionnel de Saint-Martin en tant que victime : elle a été abusée sexuellement par son père durant sept ans. Lorsque les faits ont débuté, elle n’était pas en mesure d’en apprécier la gravité. Elle n’avait que huit ans. «Au début je ne savais pas que ce n’était pas normal», confie-t-elle.

La mère ne s’est doutée de rien. Lorsque sa fille lui en a parlé, c’était en 2017. Une fois qu’elles aient quitté le domicile après le passage d’Irma pour aller en Martinique quelques mois.

La mère et la fille se sont constituées partie civile et demandent au titre du préjudice moral respectivement 15 000 et 25 000 euros.

Conformément aux réquisitions du parquet, le tribunal a condamné le père à une peine de sept ans de prison et a délivré un mandat d’arrêt. Il sera aussi inscrit sur le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles. Il doit aussi indemniser les victimes.

Après le délibéré, la mère ne peut retenir quelques larmes. Certainement de soulagement.

Quant à sa fille, elle se montre une fois de plus forte. Elle vient me dire qu’elle a eu son bac en juin dernier. «Tu peux le mettre dans l’article aussi !», insiste-t-elle.

Puis elle téléphone à son employeur pour savoir si elle doit signer un document.

Quelques minutes plus tôt, elle avait expliqué au tribunal que «ce qui s’était passé, ça la stressait parfois mais qu’elle essayait d’oublier».

Avant de quitter le palais de justice, elles serrent chacune à leur tour leur avocate. (soualigapost.com)