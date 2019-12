Sint Maarten : Une croisiériste interpellée avec de la cocaïne

Dans l’après-midi du mercredi 18 décembre, le service des douanes du port de croisière de Sint Maarten a été contacté par l’équipe de sécurité du navire de croisière « Harmony of the Seas ». En effet, de la cocaïne avait été trouvée sur une passagère du navire.

Les agents des douanes ont interrogé la suspecte, d’origine américaine, qui a déclaré avoir reçu les stupéfiants d’un passager qui voyageait sur un autre bateau de croisière, le « Sky Princess », qui faisait également escale sur l’île ce jour-là. Le procureur qui a été informé, a décidé, au vu de la quantité de drogue, de donner seulement une amende à la suspecte qui a ainsi pu poursuivre son voyage. Le montant de l’amende infligée à la touriste n’a pas été divulgué et les sachets de cocaïne ont été saisis.

En comptant cette affaire, le département des douanes a dépassé le nombre de prises, ainsi que d’arrestations, par rapport à l’année précédente. Le service des douanes de Sint Maarten considère que cela n’est possible qu’avec « le soutien et l’attention continus de l’administration actuelle, particulièrement innovante et dynamique », ainsi qu’à « des agents hautement motivés et proactifs » qui vont au-delà du sens du devoir pour protéger efficacement les frontières._RM