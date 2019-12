Prison de Pointe Blanche : Les différentes recommandations ne sont pas suivies d’effet

Le Conseil d’application de la loi a publié un rapport selon lequel la situation à la prison de Pointe Blanche et au centre de détention provisoire se détériore. La plupart des recommandations émises par le Conseil d’application de la loi et le Comité européen pour la prévention de la torture, des peines et des traitements inhumains ou dégradants ne font pas l’objet d’un suivi.

Outre la prison et le centre de détention provisoire, le Conseil a aussi visité le centre de réadaptation pour jeunes, le centre de détention pour migrants de Simpson Bay et les cellules du poste de police de Philipsburg. L’actuel ministre de la Justice de Sint Maarten, Egbert Doran, a fait savoir qu’il avait rencontré récemment le Conseil d’application de la loi et qu’il le rencontrerait tous les mois, avec pour objectif l’amélioration de la situation à la prison de Pointe Blanche. Le ministre a également reconnu qu’aucun organisme ou organisation n’était chargé de traiter les recommandations et qu’il nommerait un fonctionnaire chargé d’examiner les exhortations du Conseil. Ce dernier pousse le ministre de la Justice de Sint Maarten de mettre en œuvre les recommandations d’ici la mi-2020.

Egbert Doran a assuré que la question avait toute son attention, car il s’était déjà rendu à la prison en tant que député et deux fois depuis sa récente nomination comme ministre, et qu’il connaissait donc bien la situation._RM