Croisière : Escale inaugurale du Spirit of Discovery

Mercredi dernier, Sint Maarten a accueilli le Spirit of Discovery, le nouveau navire de la compagnie de croisière Saga Cruises, à l’occasion de son escale inaugurale. Le navire de croisière de luxe est le plus grand navire à avoir été construit pour la compagnie Saga Cruises, qui est basée au Royaume-Uni.

Le ministère du TEATT (Tourisme, des Affaires Economiques, des Transports et des Télécommunications) représenté par la ministre Mellissa Arrindell-Doncher, les représentants de Port Sint Maarten et le directeur du terminal et des services portuaires, Hubert Leo Chance, étaient présents pour échanger les plaques de bienvenue avec le capitaine du Spirit of Discovery, Nick Sunderland. Le responsable de Port Sint Maarten a estimé que pour la saison 2019-2020 il est nécessaire de continuer à travailler « avec diligence pour nous assurer d’offrir une expérience de destination de croisière unique et authentique par rapport à d’autres destinations de la région ».

Le Spirit of Discovery a été livré à la compagnie de croisière le 24 juin dernier et a été opérationnel le 10 juillet suivant. Il a une capacité de 999 personnes et un équipage de 505 membres.

Le Spirit of Discovery a actuellement 850 personnes à bord et propose une croisière de 35 nuits. Après avoir quitté Southampton, le navire a effectué une traversée transatlantique de six jours avec un premier arrêt à la Barbade. Après Sint Maarten, il doit se rendre à Puerto Rico, avant quelques escales sur le continent américain et aux Bermudes, avant de traverser à nouveau l’océan Atlantique pour rejoindre Southampton. Créée en 1996, la compagnie Saga Cruises vise une clientèle de plus de 50 ans, et aisée, qui réside principalement au Royaume-Uni. _RM