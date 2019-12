a) Objet : FAXINFO et SOUALIGA PHOTO CLUB, lancent un concours photo, dans les conditions prévues par le présent règlement et dont le gagnant recevra les prix décrits au point g.

b) Participants : Tous les habitants de Saint Martin âgés de plus de 18 ans peuvent participer au concours photo.

c) Durée : Le concours débutera le 24 décembre 2019 et se terminera le 24 janvier 2020, tous deux inclus.

d) Thème des photographies : Les photographies doivent respecter les règles suivantes:

Le thème de ce concours est « La famille à Noël », les photos soumises au concours doivent donc refléter l’esprit de Noël et les valeurs propres de la famille pendant ces fêtes. EIles ne peuvent inclure l’image de tiers qui n’ont pas expressément donné leur autorisation d’apparaître sur les photographies. Les photographies doivent être prises dans l’île de Saint Martin, cette condition doit être clairement identifiée sur la photo. Le cadre des photos est libre, il peut s’agir de photos de l’extérieur ou de l’intérieur. Chaque participant pourra envoyer au maximum deux photos. Les photographies proposées peuvent être à votre choix soit en noir et blanc soit en couleur.

Les photographies ne doivent pas être contraires à la loi, aux bonnes mœurs ou à l’ordre public, ni être offensantes ou gênantes, c’est-à-dire à caractère violent, pornographique, raciste ou de mauvais goût, ou que, pour quelle que raison que ce soit, Faxinfo estime que son image ou celle de Soualiga Photo Club, voire de tiers, puisse être altérée. Ces derniers se réservent le droit de demander et/ou procéder au retrait immédiat des photographies avant quelles ne soient publiées.

Les photographies doivent être originales, les participants doivent déclarer qu’ils sont les auteurs exclusifs des œuvres soumises au concours et qu’elles ne comportent pas d’éléments appartenant à d’autres auteurs.

De même, les participants déclarent détenir tous les permis et/ou autorisations pouvant correspondre au droit à l’image, notamment pour les mineurs, et garantissent avoir obtenu l’autorisation expresse des parents/tuteurs de ces mineurs pour l’utilisation et la diffusion de leur image dans le cadre de ce concours, en assumant toute responsabilité qui pourrait en découler, dégageant ainsi expressément Faxinfo et Soualiga Photo Club de toute responsabilité à cet égard.

e) Modalités de participation au concours : Les participants doivent envoyer un email adressé à : faxinfo@dauphintelecom.fr avec leurs coordonnées auquel seront jointes les photos proposées pour le concours ainsi que l’autorisation vierge d’utilisation d’image à compléter que vous recevrez par email à votre demande ou à retirer au bureau de Faxinfo à Bellevue le cas échéant. Cette autorisation devra être complétée et signée par vos soins et jointe à votre envoi.

Ces photos doivent porter la mention sur l’objet d’email: CONCOURS FAXINFO et SOUALIGA PHOTO CLUB

Un jury composé de divers membres choisira trois photos finalistes qui seront téléchargées dans le site du Internet de Faxinfo : www.faxinfo.fr sur le lieu du le Concours de Photographie

Le jury sera composé de :

Alain HAILLANT

Mme. Roberta CECARELLI

Damien CHAGNAUD

Christian MANZANA

Mme. Alexandra GUIBERT

Arnaud FERON

Philippe MOREL

Parmi toutes les photographies sélectionnées, le jury choisira, le 27 Janvier 2020, celle qui sera la gagnante du concours. La décision du jury est définitive. Le participant sera informé de son statut de photographe gagnant par la réception d’un email à l’adresse qu’il aura fournie à cet effet.

f) Cession des droits : Les participants au concours, en y participant, autorisent expressément à FAXINFO et SOUALIGA PHOTO CLUB, sans limitation temporelle ou territoriale, à exposer, publier et/ou diffuser les photographies envoyées, sur quel que support ou format que ce soit, dans le cadre du présent concours.

Le lauréat du concours s’engage à céder à FAXINFO et SOUALIGA PHOTO CLUB tous les droits de propriété intellectuelle qui pourraient lui correspondre en relation avec la photographie gagnante du concours. Ce transfert porte sur tout droit d’exploitation, sous quelle que forme, modalité ou support que ce soit, y compris tout mode d’exploitation imaginable et, par conséquent, les droits de reproduction, de distribution, de communication publique et de transformation, sans que dans ce dernier cas les transformations, adaptations ou variations éventuelles soient considérées comme des modifications soumises aux dispositions de la loi sur la propriété intellectuelle. Cette cession de droits est exclusive, et sans limitation, territoriale ou temporelle. De même, le gagnant renonce à effectuer tout acte d’exploitation en relation avec les créations qui font l’objet dudit transfert. Le prix que l’auteur recevra représentera le paiement de la cession de tous les droits déterminés aux présentes.

De même, FAXINFO et SOUALIGA PHOTO CLUB se réserve le droit de communiquer l’image, le nom et le prénom des participants publiquement et dans les médias qu’ils jugent appropriés.

g) Prix : à définir