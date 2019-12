Feux d’artifice : pensez à préserver vos animaux de compagnie

Chaque année, le 31 décembre au soir, de nombreux feux d’artifice sont tirés à Saint-Martin. S’ils font la joie des spectateurs, on ne peut pas en dire autant des animaux !

Les feux d’artifice ! Pour nous, petits et grands, c’est l’émerveillement assuré. Mais pour certains de nos animaux, ces lumières soudaines et ces bruits assourdissants sont source de stress et sont perçus – par eux – comme un danger qu’il faut fuir… C’est pourquoi, on observe un pic des fugues le soir du passage à la nouvelle année.

Bref, votre chien a peur des feux d’artifice ? Épargnez-lui ce spectacle en le gardant à la maison._AF