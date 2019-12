Stupéfiants : Plus de 300 kg de cocaïne et de cannabis saisis en mer des Caraïbes

La frégate « Ventôse », de la marine nationale, a réalisé deux interceptions au mois de novembre dernier pour un total de 300 kg de stupéfiants. Les faits ont été connus lors d’un communiqué émis par la préfecture de Martinique.

Dans le cadre d’une opération sous pilotage de l’Action de l’Etat en mer, le « Ventôse » a été engagé, dans la nuit du vendredi 15 novembre, pour tenter d’intercepter une yole qui se trouvait en haute mer, et une embarcation de type Go Fast, avec à son bord une cargaison suspecte. L’embarcation d’intervention rapide de la frégate a été mise à la mer et l’équipe qui l’armait a pu récupérer les ballots qui avaient été jetés à la mer.

Vingt-quatre heures plus, l’équipage du « Ventôse » repère une autre embarcation de type Go Fast à quelques dizaines de nautiques de sa position. La frégate a suivi cette piste et, arrivée à hauteur de l’embarcation suspecte, a décidé d’intervenir. L’équipe de visite a récupéré plusieurs ballots de produits stupéfiants qui avaient été rejetés à la mer.

Ce sont un total de 12 ballots de stupéfiants qui ont été saisis. Les équipages, les embarcations rapides et les ballots de drogues ont été remis à l’OCRTIS (Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants) qui va poursuivre les investigations pour démanteler les organisations criminelles impliquées. _RM