JUSTICE : Dix-huit mois de prison dont six avec sursis pour agression sexuelle

Le procureur a été saisi d’une affaire d’agression sexuelle sur mineure suite à un signalement de l’assistance sociale de la cité scolaire. En effet, c’est auprès de celle-ci que la jeune fille s’est confiée. Elle lui a expliqué que le compagnon de sa mère, 63 ans, chez qui elles vivaient depuis sept ans, avait touché ses seins et son sexe à plusieurs reprises entre 2011 et 2013.

L’individu a été placé en garde à vue et a dans un premier temps nié les faits. «Il l’a pris à la rigolade. Les déclarations de la victime le faisaient rire», commente le vice-procureur. Puis, il a reconnu avoir caressé les seins de la jeune femme et l’avoir embrassée. Il a comparu devant le tribunal correctionnel le 19 décembre. Il a été condamné à une peine de dix-huit mois de prison dont six assortis du sursis mise à l’épreuve pendant deux ans comprenant l’obligation de soins, l’interdiction d’entrer en contact avec la victime et de détenir des armes pendant dix ans. Il sera également inscrit au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et violentes. (soualigapost.com)