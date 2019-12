Tortues marine : Les éclosions se poursuivent

Si la saison de nidification des tortues de mer a officiellement pris fin au début du mois de décembre, des éclosions sont toujours attendues pour la fin de ce mois-ci et janvier prochain. La Nature Foundation de Sint Maarten qui est en charge de surveiller la nidification des tortues de mer s’attend à ce que des nids éclosent sur les plages de Gibbs Bay, Mullet Bay et Dawn Beach, dans les prochaines semaines.

Dans cette éventualité, Nature Foundation demande au public d’être prudent quant aux activités de nidification des tortues et de leur signaler immédiatement toute activité suspecte. Selon Nature Foundation, au moins quatre nids devraient éclore dans les prochaines semaines. La population de tortues de mer a considérablement diminué tout au long du siècle dernier en raison de l’activité humaine, ce qui fait que de nombreuses espèces sont proches de l’extinction, les faisant ainsi figurer sur la liste des espèces en grave danger de disparition. Toutes les tortues marines sont protégées sur le territoire par des lois et des traités internationaux. Il est ainsi illégal de tuer, blesser, capturer ou ramasser des tortues marines, et il est aussi illégal, notamment, de perturber directement ou indirectement leur environnement, d’endommager ou de détruire les nids ou lieux de reproduction. Il est également interdit de ramasser ou de détruire les œufs de toute espèce de tortue de mer. Au cours des prochains mois, l’éclosion sur les plages sera toujours surveillée et les données seront analysées pour déterminer l’état de nidification des tortues marines sur le territoire. La Nature Foundation peut être contactée par téléphone au + 1721 5444267, par email à l’adresse info@naturefoundationsxm.org ou sur Facebook, Nature Foundation St. Maarten._RM