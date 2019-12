Sécurité routière : Enlèvement des débris et encombrants sur la voie publique : la Collectivité mise en demeure par la Préfecture

Lors des évènements des derniers jours, la préfecture a réquisitionné des moyens afin d’enlever les carcasses de véhicules dans le cadre du rétablissement de l’ordre public.

Cependant, de nombreux débris encombrent toujours la voie publique et sont sources de danger, notamment sur les routes dépourvues d’éclairage public. Un conducteur de deux roues a perdu la vie vendredi dernier après avoir heurté des encombrants sur la chaussée à Quartier d’Orléans.

• La Collectivité mise en demeure d’assurer l’enlèvement des débris

Conformément à l’article LO 6314-3 du code général des collectivités territoriales, la Collectivité est seule compétente en matière de voirie et de circulation routière.

Dans ce contexte, la préfecture a mis en demeure la Collectivité de faire procéder à l’enlèvement des débris, déchets et encombrants restants sur la chaussée, et de prendre toutes les mesures nécessaires au nettoyage des routes dans un délai de 72 heures.

• Pour les fêtes de fin d’année, la prudence est au rendez-vous sur la route

La préfecture et la gendarmerie rappellent combien il est nécessaire de redoubler de vigilance et d’éviter les comportements à risque au volant et à deux roues.