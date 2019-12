Réserve naturelle : Mise en place du premier Comité de suivi du Life BIODIV’OM

La semaine dernière, le premier Comité de suivi du Life BIODIV’OM a été organisé par la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin. Le Comité est composé d’experts scientifiques locaux et de membres de l’AGRNSM (Association de Gestion de la Réserve Naturelle de Saint-Martin).

Docteur en biologie marine, gestionnaire de projet en coopération internationale et environnement, ingénieur en environnement et aquaculteur, autant d’experts qui composent le Comité de suivi, et qui ont pu donner leurs avis et préconisations à l’AGRNSM sur les actions scientifiques du Life BIODIV’OM.

Les actions du programme Life BIODIV’OM, à Saint-Martin, sont axées sur deux espèces de mérous, le mérou géant et le mérou de Nassau. Selon les spécialistes, ces deux espèces de poissons sont principalement menacées par un manque de réglementation sur les territoires vis-à-vis de la pêche, la destruction des habitats, comme les récifs coralliens ou les événements climatiques. Pour pallier à ces menaces, l’AGRNSM effectue des ateliers de concertation avec les pêcheurs professionnels et les plaisanciers, afin d’en savoir plus sur les pratiques de pêche. L’AGRNSM va mettre en place un guide de bonnes pratiques pour les plaisanciers, et mettra en place un réseau participatif afin de recueillir le maximum de données par les utilisateurs de la mer, plongeurs, etc.

Cette année 2019, l’association a démarré un protocole de recrutement larvaire, avec pour objectif de renforcer les connaissances sur l’espèce. Elle est également parvenue à mettre en place un nouvel arrêté qui interdit la pêche au mérou de Nassau et au mérou géant sur l’île de Saint-Martin, en ce qui concerne la pêche maritime de loisir._RM