Shola, une agricultrice déterminée installée à Cupecoy

Installée depuis 2014 à Sint-Maarten, Shola a grandi au Nigéria son pays natal. Journaliste de formation, elle ne peut exercer son métier au pays à cause de la censure et des attaques du gouvernement contre la presse. Fille de fermier, c’est vers l’agriculture qu’elle se retranche.

Depuis Irma, Shola se consacre à la production de fruits et légumes. Elle s’est rendue au Parlement de Sint-Maarten pour présenter son projet fermier et a rencontré des banques pour trouver des financements. On lui a claqué la porte au nez et lui conseillé de se réorienter. «Les seuls qui ont cru en moi, ce sont les propriétaires du terrain, mes bienfaiteurs qui m’ont permis d’exploiter leur terre gratuitement et à la ferme de voir le jour » s’émeut Shola.

«Aujourd’hui 80% de nos produits en supermarché sont importés. Nous avons besoin de fermiers et je ne comprends pas qu’un pays ne puisse se nourrir », confie-t-elle. Dès l’ouverture de la ferme, Shola a mis en place des ateliers de formation et accueille des écoliers de St Maarten. Depuis bientôt deux mois la ferme est ouverte au public à Cupecoy. À la vente en gros ou au détail, elle varie ses plantations de fruits et légumes pour renouveler son offre. (soualigapost.com)