Décès d’un motard dans un accident à Quartier d’Orléans : Les condoléances du président, Daniel Gibbs

«J’ai été très peiné d’apprendre qu’un accident de deux-roues a une fois encore ôté la vie de l’un de nos compatriotes et endeuillé Saint-Martin, laissant une famille dans la tristesse et le désarroi, une famille vers qui toutes mes pensées se tournent ce soir. L’enquête de gendarmerie fera la lumière sur les circonstances du drame et en déterminera les responsabilités », confie le président de la Collectivité.

Daniel Gibbs affirme avoir demandé à la préfète et au commandant de la gendarmerie «d’intervenir au plus vite pour sécuriser la chaussée, la gestion de l’ordre public et le dégagement des voies d’accès en pareilles circonstances demeurant sous la responsabilité de l’Etat ». «Il m’a été assuré que les épaves de voiture représentant un danger seraient ramassées dès dimanche matin (notamment celle située rue de Low Town) et je les en remercie. La Collectivité reste bien sûr présente pour accompagner ces opérations si besoin», poursuit-il.

«Dans ces circonstances, j’invite tout un chacun à respecter la plus grande prudence sur la route et j’appelle ceux qui ont placé ces épaves en travers de la chaussée à prendre leur part de responsabilité en veillant à dégager les voies de circulation. Je tiens, au nom des élus du Conseil territorial de Saint-Martin et en mon nom personnel, à transmettre notre réconfort et notre sympathie à la famille et aux proches du défunt. Nous leur adressons nos condoléances émues et l’assurance de notre soutien sincère », déclare-t-il. _AF