Rénovation : La marina Fort Louis fait peau neuve

Lisa Barrot, directrice adjointe des marinas de Marigot a fait l’état des lieux de la marina Fort Louis, qui avait été remise en exploitation le 15 novembre 2017, juste après le cyclone Irma, dans des conditions logistiques difficiles.

Des réparations d’urgence, pour remettre le site en exploitation, ont été effectuées, mais elles ne permettent pas son exploitation à 100 %.

« Nous avons actuellement 70 % de capacité d’accueil », précise Lisa Barrot, « ce qui a un gros impact sur notre chiffre d’affaires aujourd’hui, en termes de perte de revenus ». Les bornes situées sur les quais et qui permettent la vente de l’électricité et de l’eau aux bateaux sont seulement à 35 % de leur capacité. La station de distribution de fioul, d’une capacité de 40 000 litres est opérationnelle, « c’est une source de revenu très importante pour la marina ». Les ouvrages de protections que sont principalement la digue à enrochement et la digue en palplanche ont souffert après le passage d’Irma, « ce qui impacte la qualité d’accueil de la marina, puisque le plan d’eau est beaucoup plus sensible aux phénomènes de houle ».

En ce qui concerne le déroulement du programme, « il faut savoir que la Collectivité, avec l’accompagnement de la direction de l’ingénierie travaille sur ce projet depuis quasiment un an », précise Lisa Barrot. Des audits et des études ont démarré en septembre 2018, « avec toute une réflexion mené sous la Direction de l’ingénierie de l’aménagement, de la construction et de l’habitat, ainsi que de l’Etablissement Portuaire, pour bâtir un projet cohérent avec un programme de travaux ».

Le budget des travaux est de 5,5 millions d’euros, avec une catégorisation des travaux « que nous avons arrêtés en termes d’étude et de mission ; l’éclairage public, les bâtiments, les infrastructures maritimes et ensuite tout ce qui est réseaux équipements, comme les réseaux secs et humides ». La fin de l’intégralité des travaux est programmée pour la fin du mois de septembre 2020. _RM