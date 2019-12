Découverte : Les enfants du VCSG visitent la ferme aux oiseaux

Le dimanche 8 décembre dernier, le Vélo Club de Sandy Ground (VCSG) a organisé une sortie au Parrot Ville Bird Park, la ferme aux oiseaux située à Bishop Hill Road Belvedere. Dix-huit enfants du club ont pu ainsi participer à cette visite guidée par George Parotte et James Valentin de la ferme aux oiseaux.

Les deux maîtres des lieux ont fait visiter les extérieurs de la ferme et les enfants ont pu ainsi découvrir, sur un panneau, les images des oiseaux et leurs provenances. George Parotte et James Valentin a expliqué et donné aux visiteurs les noms des différentes espèces qui se trouvent dans la ferme. Avant de pénétrer à l’intérieur des lieux où se trouvent les oiseaux, il a été expliqué aux enfants que les oiseaux n’aimaient pas le bruit et qu’il ne fallait pas, notamment, courir. A l’intérieur il été remis aux jeunes des gobelets contenant de la nourriture pour les oiseaux. Si, dans un premier temps, les enfants étaient surpris et quelque peu peureux, ils se sont progressivement détendu et étaient particulièrement contents d’être avec les oiseaux qui volaient dans tous les sens et venaient picorer quasiment dans leur main.

Après cet agréable moment passé avec les oiseaux, la visite s’est poursuivie au musée où les jeunes sociétaires du VCSG ont découvert des ustensiles que leurs ancêtres utilisaient « an tan lontan », ainsi que les fruits et légumes de l’île._RM