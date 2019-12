Contraints et forcés de fermer boutique en raison des événements qui ont secoué la partie française pendant près d’une semaine, les commerçants du centre-ville de Marigot et de ses alentours ont mis tout en œuvre pour vous accueillir dès aujourd’hui dans une ambiance chaleureuse et de retrouver ainsi l’esprit de Noël. Le shopping à Saint-Martin retrouve des couleurs ! _AF