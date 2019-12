Pont de Simpson Bay : Un méga yacht arrache la cabine de commande de levage du pont

Dimanche après-midi, le pont de Simpson Bay a été le théâtre d’une scène peu banale. Le méga yacht « Ecstasea » a arraché la cabine située sur le côté du pont, alors qu’il entrait dans le lagon.

A 15h00, le méga yacht a serré un peu trop sur sa droite et est entré en collision avec la cabine de l’assistant préposé à l’ouverture du pont. Des dégâts qui n’ont pas entravé le fonctionnement du pont qui est pleinement fonctionnel. Le ministre du TEATT (Tourisme, affaires économiques, transports et télécommunications) a déclaré que l’ampleur des dommages structurels causés à la cabine de commande du pont est en cours d’évaluation, et que le pont subi des dommages limités. Les personnels techniques de Port Sint Maarten ont pris les mesures nécessaires pour reconstruire la cabine. Il n’y a eu aucun blessé durant cet incident et les dégâts se sont limités à la cabine et au méga yacht. Par ailleurs, l’incident ne devrait pas affecter les heures d’ouverture du pont. Le propriétaire du « Ecstasea » avait payé, il y a quelques années, les travaux d’élargissement du pont pour que son yacht puisse accéder au lagon de Simpson Bay…_RM