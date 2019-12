GOUVERNEMENT : «Le PPRN doit être corrigé », admet la ministre

Elle ne le dit pas directement mais l’annonce bien : l’application du plan de prévention des risques naturels (PPRN) de Saint-Martin est reportée. «Le PPRN sera corrigé», annonce «clairement» la ministre des Outre-mer sur sa page Facebook.

«Les consultations menées sur le projet de révision du PPRN ont montré de nombreux points à modifier et à améliorer. Il reste des espaces de discussion», admet Annick Girardin qui veut également que «ceux qui se sont exprimés lors de l’enquête publique soient écoutés, que ceux qui s’expriment par la voix des élus soient entendus». «Que ceux que ce projet inquiète, soient rassurés», insiste-t-elle.

La ministre a déjà organisé la poursuite de la révision en envoyant une délégation travailler avec les Saint-Martinois. «Une équipe sera constituée dès demain. Elle est composée de trois personnalités menées par Dominique Lacroix. Il connaît bien le territoire et ses acteurs car il a été préfet délégué à Saint-Martin entre 2007 et 2009 », a précisé Annick Girardin. L’équipe arrivera sur place dès le mois de janvier 2020.

«Elle sera accompagnée d’un comité local d’appui au dialogue, composé de personnalités locales reconnues », précise-t-elle. Le président de la COM et les parlementaires ont été invités à y participer ; «le sénateur Guillaume Arnell a d’ores et déjà accepté », précise la ministre.

Dans son message, Annick Girardin condamne par ailleurs la violence. «Sous quelque forme que ce soit, elle n’est pas acceptable. Il n’est pas acceptable que l’hôpital ne puisse pas fonctionner correctement. Il n’est pas acceptable que les enfants ne puissent pas se rendre à l’école. Manifester un droit mais il doit s’exercer sans violence », commente-t-elle. Et d’en appeler à «la responsabilité de tous ».

«La priorité aujourd’hui est de renouer le dialogue », redit-elle.

A noter que la situation était toujours tendue hier, principalement dans les secteurs de Sandy-Ground et de Quartier d’Orléans.

Reste à savoir maintenant si les annonces faites par la ministre vont permettre un retour au calme ? _AF