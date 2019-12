Miss France 2020 : Fin du rêve pour Layla Berry, Miss Saint-Martin et Saint-Barthélemy

L’aventure Miss France est terminée pour Layla Berry, l’actuelle Miss Saint-Martin et Saint-Barthélemy, qui aura connu un beau parcours pour l’obtention du titre. Après avoir figuré parmi les 15 présélectionnées, sur les 30 prétendantes, Layla Berry n’aura pas réussi à se classer dans le Top 5.

En figurant parmi les 15 présélectionnées, Layla Berry pouvait nourrir tous les espoirs pour poursuivre la compétition et obtenir la couronne, ou tout du moins se classer dans les 5 premières. Elue le 5 octobre dernier à Port de Plaisance, Layla Berry a été la première candidate à être élue pour les deux îles du Nord, alors qu’auparavant seules les candidates de Saint-Martin pouvaient concourir. Désormais, Layla pourra se consacrer à ses études de stratégie et économie d’entreprise qu’elle suit à Paris, à la Sorbonne. Elle étudie pour obtenir son Master et ensuite revenir à Saint-Barthélemy pour exercer son métier. En postulant à Miss France, Layla Berry rêvait de représenter la France et ses valeurs, mais aussi de défendre la cause écologique.

La Saint-Barth a figuré parmi les 15 présélectionnées qui comprenaient Miss Guadeloupe, Miss Bourgogne, Miss Provence, Miss Alsace, Miss Île-de-France, Miss Aquitaine, Miss Côte d’Azur, Miss Normandie, Miss Centre Val de Loire, Miss Réunion, Miss Picardie, Miss Tahiti, Miss Pays de la Loire et Miss Poitou-Charentes. Au final, ce sera la Guadeloupéenne Clémence Botino qui coiffera la couronne de Miss France 2020. _RM