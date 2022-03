9901 personnes ont voté pour le second tour, soit un taux de participation de 52,1%

Selon les données de la Collectivité, 9901 personnes sur les 18990 habitants inscrits sur les listes électorales ont voté pour ce second tour, soit 1169 de plus qu’au premier tour. Le taux de participation globale s’élève à 52,1 %. Pour mémoire, en 2012 il était de 55,1 % et en 2017 de 45,5 %. Le nombre de votants est supérieur de 697 par rapport à 2017.

La participation la plus importante est observée dans le centre de l’île (Friar’s Bay à la Savane) avec un taux de 58,8 %. 1 465 personnes ont voté dimanche, soit 183 de plus qu’au premier tour, dans les bureaux 8 et 9. La participation la plus faible est constatée à Marigot où 49 % des personnes inscrites ont voté dans les bureaux 1-2-3-14 et 15 (soit 1999 personnes) ainsi qu’à Grand Case ; 49,1 % des personnes inscrites dans le bureau 11 se sont déplacées dimanche.

C’est dans les secteurs de l’Anse Marcel, Cul de Sac et Mont Vernon, que les personnes se sont le plus mobilisées par rapport au premier tour avec 885 votants contre 722 (+ 22,6%). Cela représente un taux de participation de 50,7 % contre 41,3 %.

Au premier tour, ces deux bureaux avaient enregistré l’un des taux de participation les plus bas. Les chiffres seront vérifiés et confirmés aujourd’hui par la préfecture. _soualigapost.com

