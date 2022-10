Dernière ligne droite pour Jean-François Carenco, ministre délégué des Outre-mer, qui était en visite à Saint-Martin depuis samedi dernier. Retour sur cette journée productive du mardi 18 octobre 2022

La matinée fut consacrée à la Politique de la Ville avec un focus sur un des quartiers prioritaires, à savoir Sandy Ground, le second étant Quartier d’Orléans que le représentant du ministère d’Outre-mer n’a malheureusement pas visité lors de son séjour sur le territoire. Vincent Berton, préfet délégué des Îles du Nord, et Louis Mussington, président de la Collectivité, étaient bien évidemment à ses côtés pour chaque séquence.

Maison France Services – Sandy Ground

La délégation ministérielle a tout d’abord visité les bureaux administratifs de Maison France Services (MSF). Jean-François Carenco a rencontré les équipes dont cinq postes de service civique financés par l’État. Les deux bureaux, extension de la Collectivité, compte une moyenne mensuelle de 484 usagers qui réalisent certaines démarches administratives sans avoir à se rendre en centre-ville de Marigot. Le ministre délégué s’est ensuite dirigé vers le conseil de quartier pour s’entretenir avec les membres du collectif des collectifs sur les sujets préoccupant le quartier de Sandy Ground.

Nature is the key – Sandy Ground

Longue étape pour les officiels qui ont rencontré Juliette Irish, directrice de l’association Nature is the key de Sandy Ground et son équipe. Valérie Martineau, unité des Îles du Nord de la CAF, Christine Gangloff-Ziegler, rectrice de l’Académie de la Guadeloupe, et Harry Christophe, vice-recteur, étaient également présents. Nature is the key, financée par la Politique de la Ville, est un espace de vie sociale qui propose l’accompagnement à la scolarité, les accueils de loisirs sans hébergement et les colos apprenantes, en intégrant dès le départ le système d’évaluation.

Le ministre a tenu à saluer l’initiative en remettant à la directrice Juliette Irish, la Médaille d’Honneur de l’Engagement Ultramarin pour son action exceptionnelle en faveur de la cohésion sociale. Créé l’an dernier, ce titre honorifique avec ces trois échelons est destiné à valoriser les personnes s’étant distinguées par leur engagement fort et durable. « Cette médaille est certes un remerciement et une distinction mais aussi une manière de porter ceux qui servent sur le devant de la scène, qui montrent l’exemple. » s’est exprimé le ministre délégué qui invite Nature is the key à professionnaliser l’association qui date de 2019 et à agir avec d’autres structures associatives de Sandy Ground pour augmenter la force de frappe des actions publiques directes.

Chantier des Compagnons Bâtisseurs – Sandy Ground

Pendant cette séquence, le ministre délégué a pu échanger directement avec les jeunes en insertion sur le chantier de l’association des Compagnons Bâtisseurs, fortement actifs avec des projets de reconstruction post Irma. Le chantier en cours est financé par l’État via la Direction de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS) pour l’aide au poste par l’atelier Chantier d’insertion et via le Fonds Social Européen (FSE) pour les postes d’encadrement. Jean-François Carenco et les officiels ont été guidés par Alexandre Lagogue, Directeur général chez Association Nationale Compagnons Bâtisseurs et Maé Bridier, directrice des Compagnons bâtisseurs à Saint-Martin, casque de sécurité vissé sur la tête.

Centre nautique et piscine de Sandy Ground

La dernière séquence dans le quartier de Sandy Ground s’est déroulée sur le terrain de construction de la future piscine démontable du Club Nautique de Saint-Martin (CNSM). Bülent Gülay, président du CNSM et Marc Fabre, référent pour les Îles du Nord de la Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (DRAJES) ont reçu Jean-François Carenco pour lui exposer le projet du futur bassin d’apprentissage de surf et de natation sur un terrain mis à disposition pendant 15 ans par le groupe Buildinvest, en face de l’ancien stade Alberic Richards. Si les porteurs du projet n’ont pas encore récolté tous les financements, le ministre délégué leur a conseillé d’entamer sans tarder la demande de permis de construire et de se tourner vers Vincent Berton pour un fonds européen de développement régional (FEDER) afin de boucler leur budget d’un total de 734.201,48€. La piscine d’eau de mer sera réservée aux écoles en matinée et ouverte au public les après-midis, sur contribution financière. Le ministre délégué s’est montré impatient d’inaugurer cette nouvelle installation pour ensuite se diriger sur le front de mer afin d’admirer les bancs d’iguanes se prélassant au soleil.

Au terme de cette succession de visites dans le quartier de Sandy Ground, Jean-François Carenco s’est dit « bluffé » par tant de signes de cohérence et de volonté.

Hôtel préfectoral – Concordia

Pour conclure la matinée du mardi, le convoi ministériel a regagné la préfecture pour une réunion sur le logement avec les acteurs concernés, notamment la DEAL, la SEMSAMAR, la SIKOA, la SIG, les Compagnons Bâtisseurs, la Banque des territoires, Action logement et l’ARS. Parmi les nombreux sujets soulevés en matière de reconstruction et d’aménagement du territoire lors de cette rencontre qui a duré une heure hors présence de la presse : la protection du bâti privé, la lutte contre l’habitat insalubre ou encore la revitalisation des centres urbains, le cadre de vie, les réseaux et les équipements publics.

Point presse

Lors du dernier micro tendu avec la presse locale, c’est Vincent Berton, préfet délégué, qui s’est exprimé en premier sur la réunion du logement qui venait de se terminer : « l’objectif de cette réunion est de fédérer l’ensemble des moyens face à cet enjeu majeur pour l’avenir de Saint-Martin, à savoir le manque de logement, par le biais d’un conventionnement qui engage tous les acteurs avec un calendrier de réalisations sur des opérations ciblées dans les quartiers prioritaires mais aussi de Saint-James et d’Agrément. La sécurité, la santé et le logement sont les premiers droits de tous les citoyens saint-martinois. Un protocole sera donc signé d’ici la fin de l’année pour engager les actions. » Louis Mussington, président de la COM, se satisfait de la stratégie mise en place pour confronter cette problématique urgente et la bonne volonté du ministre délégué. Quant à ce dernier, il déclare « on va travailler de manière un peu ardue et difficile mais on va s’y mettre ensemble. »

Déjeuner avec les acteurs culturels – Marigot

Pour l’ultime déjeuner de sa visite officielle, le ministre délégué des Outre-mer a plongé dans un domaine qui lui tient à cœur, la culture, en rencontrant plusieurs artistes au Carré Vert. Trois tables avaient été élaborées pour l’occasion, le ministre a ainsi pu passer de table en table en fonction du plat servi. Exemple des sujets abordés : le développement des projets culturels en milieu scolaire, l’ouverture au statut d’autoentrepreneur pour les artistes du spectacle vivant et la réouverture des Maisons des Jeunes et de la Culture (MJC). Jean-François Carenco s’est montré à l’écoute de ses interlocuteurs avec une réelle envie d’agir car pour l’homme politique : « la culture me tient particulièrement à cœur, c’est l’essence même de la vie ».

Le ministre délégué de l’Outre-mer a conclu sa visite sur le territoire de Saint-Martin en rencontrant Silveria E. Jacobs, première ministre de Sint Maarten, au cabinet de la Préfecture avant de se rendre à l’aéroport pour regagner Paris. Lorsqu’il a été questionné sur son ressenti après trois jours intenses sur le terrain saint-martinois, Jean-François Carenco a déclaré : « je retiens un grand espoir et cette absolue possibilité d’aller plus vite, plus loin et plus fort. Quand vous venez à Saint-Martin et que vous prenez le temps pour écouter, regarder et parler aux habitants, vous vous dites qu’il y a tout pour réussir. » _Vx

