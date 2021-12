48 passagers d’un paquebot ayant fait escale à St-Martin testés positifs

En dépit de mesures rigoureuses censées minimiser les épidémies de Covid dans les croisières océaniques, Royal Caribbean indique qu’au moins 48 personnes à bord de l’un de ses navires qui a accosté à Miami le week-end dernier ont été testées positives au virus.

Le Symphony of the Seas, le plus grand navire de croisière du monde, transportait plus de 6 000 passagers et membres d’équipage pour un voyage d’une semaine dans les Caraïbes lorsqu’un croisiériste a été testé positif, ce qui a déclenché une recherche élargie des cas contacts, selon Royal Caribbean.

Les navires de croisière avaient été présentés comme l’une des vacances les plus “sûres” qui soient à l’été 2021, lorsque le secteur des croisières a redémarré aux États-Unis avec de nouveaux protocoles Covid, après un arrêt prolongé dû à la pandémie.

Le Symphony of the Seas transportait 6 091 passagers et membres d’équipage.

La compagnie a déclaré que 95 % des passagers étaient entièrement vaccinés. Parmi les personnes qui ont été testées positives depuis, 98 % étaient entièrement vaccinées. Le nombre total de cas s’élève à 0,78 % de la population à bord.

On ne sait pas encore si le variant Omicron, hautement infectieux, qui se propage actuellement rapidement dans le monde, est responsable des cas détectés. Le Symphony of the Seas est parti de Miami, en Floride, le 11 décembre, et a fait escale à St. Maarten le 14.

Royal Caribbean indique qu’il a débarqué six cas positifs plus tôt dans la croisière, tandis que les autres voyageurs positifs ont débarqué le 18 décembre, lorsque le voyage a pris fin.

La compagnie de croisière a ajouté que les futurs voyages de Symphony of the Seas n’ont pas été affectés.