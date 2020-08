31 guéris et 24 cas nouveaux cas en partie hollandaise

Le nombre total de personnes ayant été infectées par le covid-19 depuis la mi-mars est de 442 en partie hollandaise dont 246 le sont aujourd’hui.

Le ministre de la Santé de Sint Maarten a confirmé mercredi soir 24 nouveaux cas et 31 guéris. Huit personnes sont toujours hospitalisées. 1 551 tests PCR ont été effectués au sein de la population et 712 à l’aéroport Juliana sur des passagers qui ont débarqué avec un test non conforme à la réglementation locale. Côté français, l’ARS indiquait 139 cas actifs en partie française, 11 personnes prises en charge au centre hospitalier Louis-Constant Fleming et 4 au CHU de Guadeloupe. Au total 198 personnes ont contracté le virus depuis mi-mars.

Sur l’île, le nombre de cas actifs est de 385 et le nombre de cas cumulés de 640.