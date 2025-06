24H DREAM OF TRAIL 2025 : Un relais d’émotions autour de Saint-Martin

Une cinquantaine de participants s’est retrouvée pour la 5ème édition des 24H DREAM OF TRAIL (DOT), samedi et dimanche dernier.

Né d’une idée simple, courir ensemble pendant 24h, l’événement a une nouvelle fois tenu ses promesses. Les 24H DOT, c’est un relais organisé en 12 segments (legs) de 2 heures, gratuit et accessible à tous les coureurs et marcheurs de l’île. Un leg spécial marcheurs, entre Hope Estate et l’observatoire aux Baleines (sur la route d’Oyster Pond), a marqué la nouveauté de cette édition 2025.

Sans chronomètre, ni classement, chaque participant a choisi un ou plusieurs tronçons, selon ses envies et ses capacités. Les sportifs ont démarré samedi, à 16h, depuis le Crédit Mutuel de Marigot et se sont succédé, de jour comme de nuit. De participant en participant, le bâton est passé jusqu’à l’arrivée, chez Esnard, président de l’association DOT, sur la route de Happy Bay, dimanche, à 16h. Dans une ambiance solidaire et bienveillante, 50 participants, tous âges confondus, se sont relayés autour de Saint-Martin et ses sommets. Au total, 139,7 km avec 4 366 m de dénivelé positif cumulés. A l’arrivée, en souvenir de cette aventure humaine et sportive, un t-shirt collector a été distribué à chaque athlète. _LM