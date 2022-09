Les subtilités d’histoires, de cultures, de partages, de patrimoine, d’échanges et de transmissions aux deux claps de l’événement « Raconte-moi ton quartier édition 1 », réalisé par l’ACS ZEPIN, étaient au rendez-vous, cet été, à Sandy-Ground et à Quartier d’Orléans.

Cet événement a obtenu la troisième place du concours des quartiers, organisé par Initiative Saint Martin Active, lors de ses 20 ans en décembre dernier, et également lauréat du prix Adecco.

Lors des différentes campagnes de communication, le sujet a reçu un bel accueil et a plu, ainsi dès le premier clap, les retours étaient nombreux.

Ce ne sont pas moins de 24 intervenants qui ont rythmé et nourri les rencontres dans ces deux quartiers. Pour le clap 2 du 9 juillet, l’ACS ZEPIN (Association culturelle et sportive – Zone d’éducation prioritaire des îles du Nord) avait mis un bus à disposition du public de Sandy-Ground, afin de venir rencontrer celui de Quartier d’Orléans pour interagir, croiser les richesses historiques sur le Saint-Martin d’autrefois.

Cette manifestation s’est réalisée en partenariat avec les associations Sandy-Ground on the Move Insertion, Objectif Réussite-Aim for Success, Nature is the Key et le Centre Symphorien d’Insertion.

Un bon moment de transmissions intergénérationnelles, des aînés aux plus jeunes, et les thèmes étaient variés allant de l’éducation jadis, à l’agriculture, les modes alimentaires, la géographie des lieux, en passant par l’art.

Le volet musique a été mis en avant avec la belle prestation du saxophoniste M.C Marshall, à Quartier d’Orléans, relatant des mélodies d’antan, introduit par Audrey Claxton.

Sans le clap de fin, l’engouement des échanges se serait poursuivi tard dans la nuit.

Xavier Mirre-Minori, Président de l’ACS ZEPIN remercie tous les intervenants, les responsables d’associations, le public, les membres, les bénévoles, et tous ceux qui se sont impliqués dans ce projet de partage de l’histoire de Saint-Martin.

Les jeux d’antan proposés par l’ACS ZEPIN ont piqué la curiosité des enfants qui ont découvert ces jeux, et comblé les adultes qui se sont replongés dans leur enfance au travers de cette partie ludique. _AF

