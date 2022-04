1er TOUR DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES : On vote samedi 9 avril à Saint-Martin !

Le vote pour le 1er tour des élections présidentielles se déroulera ce samedi 9 avril 2022 de 8h à 19 heures pour les Collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin (et non le dimanche 10 avril 2022).

Vous trouverez, à l’adresse suivante : https://www.cnccep.fr/candidats.html, pour chaque candidat la version électronique de sa profession de foi en trois déclinaisons :

• La version générale de la déclaration, qui sera par ailleurs adressée à l’ensemble des électeurs par la Poste en version papier dans les prochains jours ;

• La version traduite en langage Facile à Lire et à Comprendre (FALC). Cette version est destinée aux personnes en situation de handicap ou ayant des difficultés de compréhension. Elle privilégie l’usage des mots courants et l’emploi de phrases courtes associant des pictogrammes au texte ;

• La version enregistrée au format audio.

L’obligation pour les candidats aux élections de produire une version de leur déclaration rédigée dans un langage à destination des personnes en situation de handicap ou ayant des difficultés de compréhension constitue une nouveauté : l’obligation inscrite à l’article R. 38-1 du code électoral est désormais applicable à toutes les élections et résulte du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021. Elle est applicable pour la première fois à l’élection présidentielle.

