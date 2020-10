18 postes à pourvoir à l’hôpital de Saint-Martin

Suite à la parution d’un décret le 31 mars 2020, le gouvernement autorise des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens titulaires de diplômes obtenus dans un Etat autre que la France et non-inscrits à l’ordre des professions concernées à exercer à titre dérogatoire dans une structure de santé située en outre-mer, précisément en Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon. L’objectif est de pallier le déficit de la démographie médicale, précise l’ARS.

En Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ce sont 174 postes qui sont concernés dans des structures privées ou publiques. Le ministre de Santé vient d’ouvrir le recrutement

A Saint-Martin dix-huit postes sont à pourvoir au centre hospitalier Louis-Constant Fleming : quatre postes de médecins en anesthésie-réanimation, un médecin en biologie médicale, un médecin en gynécologie-obstétrique, un médecin en chirurgie viscérale et digestive, deux médecins en maladies infectieuses et tropicales, deux médecins d’urgence, un médecin en médecine générale, deux pédiatres, trois médecins en psychiatrie ainsi qu’un médecin en pharmacie hospitalière.

(soualigapost.com)