155,8 millions d’euros en billets de banque transférés à Saint-Martin

6,5 millions de billets de banque ont été transférés à Saint-Martin et Saint-Barthélemy pour une valeur totale de 207,5 millions d’euros en en 2019. Cela représente une hausse de 291,5 % par rapport à 2018.

«Cette forte hausse intervient en rattrapage d’un niveau d’entrées particulièrement faible en 2018», justice l’Iedom. En 2018, la valeur des billets envoyés de Guadeloupe vers les deux îles du Nord était de 53 millions. En 2017 et 2016, le montant est de l’ordre de 111 millions. La compensation du retrait du billet de 500 euros par des billets de 50, 20 et 100 euros et les besoins de liquidité liés au redémarrage de l’activité économique sont deux autres explications.

Les trois quarts du montant des billets transférés l’ont été vers Saint-Martin, soit 155,8 millions. «Toutes coupures confondues, le montant est multiplié par 4 en 2019 après avoir fortement diminué un an plus tôt», précise l’Iedom. L’équivalent de 123,6 millions d’euros en billets a été sorti de la partie française.

Par ailleurs, 2,1 millions de pièces ont été transférées vers Saint-Martin et Saint-Barthélemy pour une valeur totale de 497 000 euros. Si le nombre de pièces est en forte hausse (+64,6 %), le montant représenté diminue de plus de 21 %. Cela s’explique par le fait que 64 % des pièces sont de faible valeur (1, 2 et 5 centimes). Quant aux pièces renvoyées en Guadeloupe, leur montant s’élève à 235 000 euros. (soualigapost.com)