14 juillet : des Saint-Martinois sur les Champs-Elysées

Le Président de la République a souhaité inviter, pour la cérémonie qui s’est déroulée sur les Champs Elysées ce mardi 14 juillet, les personnels soignants, les fonctionnaires, salariés et les représentants de la société civile qui se sont distingués dans la gestion de la crise sanitaire du Covid-19

Concernant la Collectivité de Saint-Martin, les 10 personnes ci-dessous parmi toutes celles qui ont été méritantes durant cette crise ont été invitées par le Président de la République et son épouse.

Wilda Angervil, infirmière DE et Sandrine Leroux, aide-soignante, toutes deux du service Covid-19 ainsi que Vincent Haegaert, chef du pôle médecine et urgence, ont représenté l’hôpital Louis-Constant Fleming.

Guy Leduck, pharmacien à Grand-Case, Pierre-Yves Merlet, médecin libéral, Pénélope Alric, cheffe de SPIC à la préfecture de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Sabrina Rivère, directrice d’Initiative Saint-Martin Active, Sébastien Lagarrigue, responsable administratif et financier du Super U, Sylvain Nicolas, capitaine à la PAF et Peggy Oulerich, directrice de l’association Cobraced.

Nos 10 représentants ont pu assister au défilé du 14 juillet dans la tribune officielle, à proximité du Président Macron et de son épouse. Ils ont tous été ravis et honorés de cette invitation qu’ils dédient à toutes celles et ceux qui ont oeuvré de près ou de loin à la bonne gestion de cette crise.

Concernant Initiative Saint-Martin Active, rappelons que cette dynamique association avait été mobilisée pour organiser la fabrication de 38000 masques en tissus pour les distribuer à la population de Saint-Martin.

Elle s’est occupée avec le soutien de la Préfecture et de la Collectivité, de la découpe, de la gestion de la fabrication et des dossiers de subvention auprès de la fondation de France afin de rétribuer les couturières courageuses et méritantes.