13 jeunes en «colo apprenante» aux Saintes

Ils en ont entre 8 et 12 ans et ont quitté Saint-Martin pour participer à la première « colo apprenante » organisée aux Saintes, en Guadeloupe. Un séjour de quatre jours à dominante sportive.

13 jeunes saint-martinois âgés de 8 à 12 ans (6 filles et 7 garçons) ont quitté Saint-Martin lundi dernier pour regagner les Saintes. Ils participent à la première « colo apprenantes ». Dans le cadre du plan «Quartiers d’été», au bénéfice des enfants des quartiers prioritaires, les séjours « Colos apprenantes » offrent la possibilité aux enfants et aux jeunes d’associer cet été le renforcement des apprentissages et la pratique d’activités de loisirs autour de la culture, du sport, du développement durable, pour mieux préparer la prochaine rentrée scolaire. Pour cette première édition, organisée par la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et la DJSCS de Guadeloupe, avec le concours de l’association COBRACED, la préfète Sylvie Feucher est venue assister à leur départ à l’aéroport de Grand Case l’Espérance. Cette colo apprenante se déroulera dans un village sportif de l’UCPA (union nationale des centres sportifs de plein air), aux Saintes, du 10 au 14 août. Les enfants seront en outre accompagnés pendant toute cette colo apprenante par une salariée et une bénévole titulaire du BAFA de l’association COBRACED. La colo apprenante à laquelle participeront ces jeunes saint-martinois, avec d’autres jeunes de Guadeloupe, sera à dominante sportive. Les activités éducatives, physiques et sportives seront encadrées par des moniteurs diplômés de l’UCPA, dans le respect des consignes sanitaires.