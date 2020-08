123 étudiants en Emplois Vacances au sein de la Collectivité, en juillet et août !

Ce dispositif initié par la Collectivité de Saint-Martin dans le cadre de sa politique Jeunesse donne l’opportunité à des jeunes étudiants de rentrer à Saint-Martin pendant la trêve estivale et d’acquérir une expérience professionnelle au sein de l’administration territoriale.

Chaque année, la Collectivité de Saint-Martin accueille des étudiants au sein de ses services administratifs. A travers ce dispositif, la Collectivité permet à des jeunes âgés de 17 à 25 ans, du niveau Première au niveau Master I, d’obtenir un emploi pendant les grandes vacances sur le territoire de Saint-Martin. La Collectivité finance le dispositif Emplois Vacances avec l’aide du Fonds Social Européen (15% Collectivité – 85% FSE).

Cette année, la Collectivité a pu recruter 123 jeunes sur deux périodes d’activité : une première période allant du 06 au 31 juillet ayant accueilli 59 emplois-vacances et une période allant du 03 au 28 août accueillant 64 personnes. Ces jeunes gens sont domiciliés à Concordia, Saint-James, Sandy-Ground, Quartier d’Orléans, Agrément, Grand-Case et Colombier et sont affectés dans divers services de la Collectivité, à l’instar de la Direction de la Prévention Maternelle et infantile au sein de la Délégation Solidarité et Familles, de la Direction des Affaires financières et de la commande publique, du service Jeunesse et du service des Sports ou encore de la Direction de l’emploi, de l’apprentissage et de la formation professionnelle. Une partie des étudiants a également été affectée aux satellites de la Collectivité, la Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin (CCISM), l’Office de Tourisme et le Centre Hospitalier Louis-Constant Fleming. Ce dispositif initié par la Collectivité de Saint-Martin dans le cadre de sa politique Jeunesse donne l’opportunité à des jeunes étudiants de rentrer à Saint-Martin pendant la trêve estivale et d’acquérir une expérience professionnelle au sein de l’administration territoriale en l’échange d’une rémunération. Leur présence dans les services est particulièrement appréciée en cette période de grandes vacances. Le Président Daniel Gibbs et sa Première vice-présidente Valérie Damaseau félicitent ces jeunes recrues pour leur implication et salue le travail des directions de la Collectivité qui préparent chaque année l’arrivée des Emplois-Vacances et leur permettent d’intégrer divers services au public.